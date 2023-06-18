الأردن يبحث قرار الكويت وقف بعثاته الطبية

ناقشت لجنة التعليم النيابية في البرلمان القرار الصادر من وزارة التربية ‏والتعليم العالي في الكويت الرامي إلى وقف ابتعاث التخصصات الطبية في الأردن.

‏وأكد طالب الصرايرة رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية جودة وكفاءة التعليم في الأردن بخاصة التخصصات الطبية، لافتا في الوقت ذاته عمق العلاقات الأخوية مع الكويت، وفقا لقناة المملكة الحكومية

وأشار رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب فيها، من أجل الوقوف على حيثيات قرار الكويت القاضي بوقف الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية إلى الأردن.

فيما أوضح مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية، محمد المحارمة، أن الكويت لم تقم بسحب الاعتراف بـ 4 تخصصات طبية في الجامعات الأردنية، وذلك بعد قرار حكومي في الكويت بإيقاف مؤقت للإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين.

منوها إلى أن لجنة التعليم والشباب النيابية، ستخاطب رئاسة مجلس النواب، من أجل إيجاد حلول لهذه القضية.

وأكد عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني، أن قرار الكويت بشأن إيقاف ابتعاث طلبتها في 4 تخصصات طبية إلى الأردن لا يعتبر الأول.



معتبرا الجامعات الأردنية مشهود لها بالكفاءة وفقا للتصنيفات العالمية.

وبيّن محافظة أن قرار وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية يتضمن وقف الإيفاد فقط، وليس الاعتراف بالشهادات الأردنية.

وأصدرت في الأسبوع الماضي وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية قرارا يقضي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية، في كل من ‏مصر والأردن.

