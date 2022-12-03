الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أحبط حرس الحدود الأردني، محازلة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري أردني، أن الجيش طبق قواعد الاشتباك، لحظة رصد مجموعة من المهربين، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، لدخول الأراضي الأردنية قادمين من الأراضي السورية.

وأضاف: "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم تحريك دوريات رد الفعل السريع، والاشتباك مع المتسللين، وتطبيق قواعد الرماية عليهم، مما أدى إلى فرارهم داخل عمق الأراضي السورية".

وتابع: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر".

ويعاني الأردن، منذ بداية الأزمة في سورية، من عمليات التسلل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة، عبر الحدود الشمالية مع سوريا، خاصة بعد انسحاب الجيش السوري من المناطق الحدودية مع الأردن، وسيطرة المجموعات المسلحة عليها.