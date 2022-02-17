الأردن يحبط تهريب منشطات جنسية منتهية الصلاحية

أحبطت السلطات الأردنية تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية منتهية الصلاحية وسجائر إلكترونية كانت مخبأة في حاوية، تم الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.

وبين مدير جمرك العقبة الأردني، أحمد العكاليك، إنه تم ضبط تلك المواد بناء على معلومات استخباراتية للجمارك، الأمر الذي أفضى إلى الاشتباه بهذه الحاوية ليصار إلى معاينتها بأرض الواقع من خلال أجهزة الاكس ري".

وأكد العكاليك، أنه و"بعد المعاينة تبين وجود كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة الكترونية و20500 حبة بود "رأس السيجارة الالكترونية".

مشيرا إلى أن "الدائرة مستمرة بالقيام بواجبها وحماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع دخول مثل هذه المواد المخالفة لمعايير الصحة، والمقلدة بذات الوقت العلامات الأصلية لهذه المواد، منوها بأن شعار المعاينة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".