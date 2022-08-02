الأردن يحتفل باليوم العالمي للسكان: تسخير الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع

1 آب – 2022 – عمان: احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان، باليوم العالمي للسكان في مركز الحسين الثقافي، بحفل موسيقي أحيته الفائزة بلقب ”ذا فويس - أحلى صوت“ المطربة الأردنية نداء شرارة.

يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "عالم يسكنه ثماني مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف - تسخير الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع“، وقدمت نداء شرارة أغنية عن زواج الأطفال عنوانها "لسه صغيرة على الزواج، والتي تحكي عن العواقب السلبية للزواج في سن مبكر.

وأشارت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، إنشراح أحمد، إلى أن اليوم العالمي للسكان هذا العام يمثل فرصة للتأكيد على الحاجة إلى نقل المحادثة من الأرقام إلى الحقوق والاختيارات، وإيجاد حلول تفيد الجميع. الناس في المجتمع، والسماح لجميع الناس بممارسة مجموعة كاملة من حقوقهم، بما في ذلك حقوقهم الإنجابية، وقالت: "هذا العام مهم جدا لنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لأننا وصلنا إلى ٨ مليار نسمة ورسائلنا لهذا العام بمناسبة اليوم العالمي للسكان تتمحور حول فرص متكافئة للجميع، فمسألة حقوق الإنسان مسألة أساسية ومبدئية في التنمية".

من جهته أشار الدكتور عيسى مصاروة إلى التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص في العديد من المجالات المرتبطة بالنمو السكاني الطبيعي والتي يمكن تحويلها إلى فرص في حال تم التعامل معها بطريقة علمية مدروسة."

من جهته قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة غلام محمد اسحق، "ان الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً هم أكبر فئة من السكان في العالم. يهمنا أن يظل شبابنا مشاركين. نحن بحاجة إلى طاقتكم ودعمكم لأن المستقبل لكم".

واختتم الاحتفال بمسابقة حيث تم طرح أسئلة على الضيوف لاختبار معرفتهم باليوم العالمي للسكان وعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن. مع صعود الفائزين الخمسة إلى المنصة لتسلم جوائزهم، شكرت السيدة انشراح أحمد الفائزين والضيوف على انضمامهم للاحتفال وقالت: "آمل أن يذكرنا اليوم بأن الاستثمار في الناس ورفاههم هو الطريق نحو مجتمعات منتجة وشاملة تدعم حقوق الإنسان وحقوق الصحة الإنجابية، وتحمي الناس من التمييز والعنف. لا ينبغي ترك أي شخص وراء الركب"

