الأردن يحجب تطبيقات التراسل تزامنا مع امتحانات التوجيهي

قررت السلطات الأردنية حجب تطبيقات التراسل خلال فترة إجراء امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" التي تنطلق الخميس، وذلك في اطار جهودها لمكافحة الغش.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مدير شؤون المستفيدين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات زيد القاضي قوله انه "تم الإيعاز لشركات الاتصالات بحجب تطبيقات التراسل التي شاع استخدامها في عمليات الغش، حرصا على تحقيق العدالة ومصداقية نتائج امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)".

ولم يحدد القاضي عدد التطبيقات وأسمائها.

وأوضح أن الحجب جاء "بناء على طلب وزارة التربية والتعليم"، موضحا انه سيستمر "حسب مدة الامتحان، وستكون مناطق الحجب في أماكن المدارس التي تجرى فيها الامتحانات فقط والمناطق الملاصقة لها قد تتأثر قليلا".

ومدة امتحان التوجيهي الواحد تصل إلى 90 دقيقة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنّ خدمة الاتصالات والإنترنت ستبقى فعالة من دون أي تأثير.

وأشارت، إلى أن الإجراء متخذ منذ عدة سنوات أثناء انعقاد امتحانات (التوجيهي)، علما بأن التأثير سوف يكون على الأبراج القريبة من المدارس التي يوجد فيها قاعات الامتحانات وسوف تعود التطبيقات للعمل كالمعتاد بعد انتهاء الامتحان في كل يوم.

ويتقدم 150 ألف و880 طالبا وطالبة، الخميس في اليوم الأول لبدء امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2022 موزعين على الفروع كافة، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

فلتان غير مسبوق في التوجيهي

وكان الاردن شهد حالة فلتان غير مسبوقة في الغش خلال امتحانات التوجيهي عام 2013، والتي تحول حينذاك الى ظاهرة يشارك فيها الطلبة وذووهم وموظفون رسميون وحتى بلطجية.

حتى ان البعض اتخذ من عملية "الغش" مهنة مربحة. حيث سبق ان تم ضبط مجموعة في سنوات سابقة تحمل جهاز كمبيوتر محمول واجهزة هاتف محمولة وكتبا مدرسية تتعلق بالامتحان المقرر وتعمل على الاتصال بالطلبة من خلال الهاتف وتقوم بتلقينهم الاجابات للاسئلة التي حصلوا عليها من الطالب في القاعة.

بل إن عددا من الاشخاص وصلت بهم الجرأة بسبب التراخي في مراقبة المدرسة والقاعات الى تسلق الاسوار واحضار مكبر صوت والقيام بحل الاسئلة جهارا نهارا لجميع الطلبه وهو ما اثبتته مشاهد صورها عدد من الاشخاص وقاموا ببثها على شبكة اليوتيوب.

ويشهد الاردن خلال فترة امتحانات التوجيهي حالة استنفار على مستويات كبيرة لمواجهة الغش، وصل الأمر الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات لوضع خطة تضمن سير الامتحان دون وقوع تجاوزات كالتي انتشرت في الاعوام الماضية.