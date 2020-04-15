الأردن يخفف إجراءات العزل العام

قال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الأربعاء إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيتم تخفيف اجراءات حظر التجول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعتباراً من الأحد، على أن تعود الاجراءات كما كانت في حال وجدت مخالفات كبيرة.

وبين أن الحكومة تسعى للتوسع في التعلم عن بعد وتحويل التحدي إلى فرص.

ولفت إلى ورود معلومات بإخفاء بعض الأشخاص اصابتهم بفيروس كورونا ونقلوا العدوى لغيرهم وتم ضبطهم والتحقيق معهم.

وأشار إلى أنه لتجاوز التداعيات الاقتصادية، قرر رئيس الوزراء تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسته وعضوية خبراء واستشاريين من القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع الاجمالي إلى 401 حالة.

كما أعلن جابر في ايجاز صحفي مساء الاربعاء، تسجيل 15 حالة شفاء جديدة في المملكة ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 250 حالة.

وجاءت حالات الاصابات الجديدة، 3 حالات مخالطة لابيهم في إربد شمالي المملكة، وحالة واحدة لشخص مخالط لامه المقيمة حاليا في مستشفى الامير حمزة في العاصمة عمان.

وتوزعت حالات الشفاء على النحو التالي: 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس، ليصبح عدد المرضى في مستشفى الأمير حمزة 96 مريضاً، وفي إربد 24 حالة.

ولفت إلى أنه تم وضع مختبر طبي على الحدوود ولن يسمح لأي سائق شاحنة بالدخول إلى الأردن قبل التأكد من عدم اصابته، والتزامه بالحجر المنزلي.

وبين أن الأردن كان أنموذجا لكل العالم، ويدخل الأردن مرحلة جديدة لفتح المحال التجارية وبعض النشاطات الاقتصادية، والتزامنا سوف يحافظ على النشاط المستمر، فأي مخالفة سيؤدي إلى اغلاق المنشأة