الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية وآخره العدوان على مدينة جنين، محذرا في الوقت ذاته من استمرار دوامة العنف.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن عبر بيان أصدرته المجتمعَ الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها.

كما شدد على ضرورة وقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ومؤكدا على ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

وحذر المجالي من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، مؤكدا على موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة.