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الأردن يدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

الأردن يدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
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