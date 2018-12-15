الأردن يدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

دان الأردن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن القرار “يؤجج التوتر والصراع ويحول دون تحقيق السلام” بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان، إنها “تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل الذي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضافت أن “القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الإحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد”.

وأوضحت الوزارة أن “القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية”.

كما أدانت الجامعة العربية "بشدة" قرار استراليا معتبرة أنه "لامسؤول".

وفي بيان للامين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي الذي أكد أن "هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل" على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو علي أن هذا "القرار الاسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم".

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وصفت القرار بـ”الخطير والمستفز”.

وقد أعلنت استراليا السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.