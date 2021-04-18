الأردن يستثني صلاة الجمعة من الحظر الشامل

أعادت الحكومة الأردنية، الأحد، قرار استثناء صلاة الجمعة من الحظر الأسبوعي الشامل، المفروض في البلاد منذ 10 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الأمور والقرارات المتعلقة بالوباء، وفق بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان ذاته، فقد تقرر السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام، لمدة ساعة واحدة تحددها وزارة الأوقاف، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد.

وفي 10 مارس/ آذار المنصرم ، قررت الحكومة الأردنية فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة، وتوسيع حظر التجوال الجزئي مساءً في باقي الأيام، وقررت في الـ 28 من الشهر ذاته، استمرار العمل بتلك القرارات حتى منتصف مايو/ أيار المقبل.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية الاحد، بتسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بكورونا، وتعافي 6 آلاف و537 مريضا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 685 ألفا و973، بينها 8 آلاف و246 وفاة، و638 ألفا و481 حالة تعاف.