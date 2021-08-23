الأردن يستضيف 2500 لاجىء أفغاني في مناطق مغلقة

أعلن الأردن موافقته على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز، أن بلاده لن تمنح صفة اللجوء للمواطنين الأفغان، وأنه سيتم إيوائهم في مناطق مغلقة الى أن يتم اجلائهم الى الولايات المتحدة الامريكية.

وبين الفايز أن مدة مكوثهم في الأردن ستكون قصيرة جدا، دون أن يحددها.

ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدول العربية والاجنبية تساهم في تخفيف الازمة الانسانية من خلال استخدام اراضيها ومطاراتها لغايات الاجلاء او استضافة المواطنين الافغان اذ استضافت قطر ٨٠٠٠ افغانيا، والكويت ٥٠٠٠، والإمارات ٥٠٠٠، وكندا ٢٠٠٠٠

من جهة أخرى قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها لسنغافورة إن واشنطن تركز على جهود الإجلاء الجارية في أفغانستان، وإنه سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل ملابسات انسحاب القوات.

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة: "سيكون هناك متسع من الوقت لتحليل ما حدث، وما وقع في سياق الانسحاب من أفغانستان".

وأضافت: "لكننا في الوقت الحالي نركز فقط على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معنا، والأفغان المعرضين للخطر، ومنهم نساء وأطفال. هذا هو ما ينصب عليه تركيزنا حاليا".

من جهته قال لي هسين لونج: "نأمل ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى"، مضيفا أن سنغافورة عرضت طائرات نقل للمساعدة في عمليات الإجلاء.

وجزء من مهمة هاريس خلال جولته الحالية في المنطقة سيكون إقناع القادة في سنغافورة وفيتنام بأن التزام واشنطن تجاه منطقة جنوب شرق آسيا ثابت.