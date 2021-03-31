الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

تم تسجيل 6570 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 611,577 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء، تسجيل 111 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6858 حالة في المملكة.

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 6570 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 611,577 حالة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة 15.22%، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.

وتم إجراء 43,158 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5,918,158 فحصا في المملكة.

وحسب وزارة الصحة "بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513,144 حالة في البلاد.

