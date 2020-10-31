الأردن يسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيلها 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.

وبحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، حول مستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عددها منذ بدء انتشار الوباء إلى 829 حالة. و فيما ارتفعت أعداد الإصابات المسجلة بكورونا إلى 72,607، بيننت الوزارة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ (180) حالة، فيما غادرت (103) حالات المستشفيات بعد شفائها.

فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,542) حالة، منهم (274) على أسرّة العناية الحثيثة.

وأجرت الفرق الطبية (22513) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,860,367) فحصاً.