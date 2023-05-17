الأردن يسلم الامارات احد المطلوبين

سلمت المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية أحد "الإرهابيين" الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا في العام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79 ، حكما بالسجن مدة 15 عاماً .
وتتهم الإمارات خلف عبد الرحمن حميد الرميثي بإنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقا لوكالة "وام"، فقد التسم وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية الرامي إلى ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.
ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات فسيتم إعادة محاكمة الرميثي من جديد وفقا ما ينث عليه القانون حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.