الأردن يسلم الامارات احد المطلوبين

سلمت المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية أحد "الإرهابيين" الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا في العام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79 ، حكما بالسجن مدة 15 عاماً .

عاجل: الأردن تسلم الدكتور #خلف_الرميثي، أحد المتهمين في قضية #الإمارات94، إلى السلطات الإماراتية دون إجراءات قانونية وقبل عرضه على المحاكمة في 16 مايو الجاري.. التفاصيل لاحقاً pic.twitter.com/Yjq6tLoJ5t — مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) May 12, 2023

وتتهم الإمارات خلف عبد الرحمن حميد الرميثي بإنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا لوكالة "وام"، فقد التسم وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية الرامي إلى ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

الحكومة الأردنية احتجزت وسلمت الدكتور #خلف_الرميثي للحكومة الإماراتية بعد أن كان في رحلة من اسطنبول إلى عمان يوم الأحد الماضي. الدكتور خلف الرميثي معرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة!#معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/v6ANiGHydj — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) May 12, 2023

ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات فسيتم إعادة محاكمة الرميثي من جديد وفقا ما ينث عليه القانون حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.

