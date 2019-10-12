الأردن يعتذر ويعتقل مشجعين هتفا لصدام في مبارة مع الكويت

ألقت السلطات الأردنية القبض على شخصين من المشجعين الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد دولة الكويت خلال مباراة المنتخبين الأردني والكويتي في عمان أمس ضمن تصفيات مونديال قطر، في حين استنكر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الهتافات، وقال:” ما حدث ليس من قيمنا، تعادلنا في الملعب وخسرنا في المدرجات”.

وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على شخصين ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة، ووفقا للتفزيون الأردني، فقد تم التحقيق معهما تمهيدا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو لجمهور أردني في الاستاد الرياضي وهو يحاول استفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكآس آسيا 2023، بإطلاق هتافات للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقوبلت هذه التصرفات باستنكار من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الذي سارع بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” حيث كتب: “ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن، وقال :”لنعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة”.

وقد انتهت المبارة بالتعادل السلبي من دون أهداف.( وكالات)