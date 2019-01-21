الأردن يعترض على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدوده

مخطط هندسي لمطار "إيلان رامون" الذي يعترض عليه الأردن

قدم الأردن اعتراضا دوليا على إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده.



جاء ذلك وفق ما نقله قناة "المملكة" التلفزيونية (حكومية) على موقعها الإلكتروني عن مصدر حكومي لم تسمه أو تذكر صفته.



وحسب المصدر، فإن عمان اعترضت لدى سلطات دولية (لم يحددها) على إقامة إسرائيل مطارا يقع على بعد 18 كلم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية.



وأرجع المصدر اعتراض الأردن كون "موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية"، دون مزيد من التفاصيل.



فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأردن حول ما جاء على لسان المصدر، حتى الساعة 21:30 تغ.



وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي بأنه من المقرر أن تفتتح تل أبيب، الإثنين، مطارا دوليا على البحر الأحمر شمالي إيلات، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات إسرائيل كاتس.



ووفق المصدر ذاته، فإن المطار الذي يحمل اسم "إيلان رامون" سيبدأ تشغيله بشكل تدريجي بدءا من الشهر المقبل.

الأناضول