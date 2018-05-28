الأردن يعتقل "داعشيين" حاولا التسلل إلى سوريا

أعلن الجيش الأردني، الاثنين، أنه ألقى القبض على شخصين ينتميان إلى تنظيم داعش الارهابي، أثناء محاولتهما التسلل إلى سوريا، بهدف الالتحاق بفلول التنظيم في سوريا.

وأوضح الجيش في بيان أنه جرى إخضاع الشخصين للتحقيق، حيث تبين أنهما مقتنعان بأفكار التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أنهما اتفقا على تنفيذ عمليات طعن والاعتداء على رجال الأمن.

وأشار إلى أن الموقوفين اتفقا أيضا على القيام بعمليات تخريب من خلال استخدام المولوتوف، موضحا أنه جرى تسليمهما إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق معهما.

وكان الجيش الأردني أعلن في فبراير الماضي إحباط مخطط إرهابي لتهريب متطرفين وأسلحة ومخدرات عبر أنابيب النفط القديمة، على الحدود الأردنية السورية والأردنية والعراقية.

وشددت الأردن اعتبارا من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروجين للأفكار الإرهابية أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.