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الأردن يعلن اكتشاف عمره 9 آلاف عام

منشور 25 شباط / فبراير 2022 - 08:29
الأردن يعلن اكتشاف "كبسولة زمنية" عمرها 9 آلاف عام

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