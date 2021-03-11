الأردن يكشف سبب إلغاء ولي العهد زيارته للأقصى

أكد الاردن أن الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليها ولا نقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونها.

قال وزير الخارجية أيمن الصفدي الخميس، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كان يرغب بزيارة دينية للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس: "اتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة وتفاجأنا أن إسرائيل تريد في اللحظة الأخيرة فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين بليلة صلاة وعبادة ومن هنا قرر سموه أن لا يسمح بالتضييق على المسلمين بهذا الليلة المباركة وقرر إلغاء الزيارة حفاظا على حق المقدسيين بإحياء هذه المناسبة بحرية دون تضييق."

وأكد الصفدي أن الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليها ولا نقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونها.

وشدّد الصفدي، على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

