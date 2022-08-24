الأردن يلتزم بتسهيل عبور الفلسطينيين.. واشتية: مطار رامون لن يكون بديلا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن مطار رامون الاسرائيلي، لن يكون بديلا عن العمق الأردني للفلسطينيين.

جاءت تصريحات اشتية بعد بدء تسيير رحلات جوية من مطار رامون لنقل فلسطينيين إلى عدة دول، وقال بهذا الصدد: " إذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي التَّسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس".

وأضاف في تصريحات صحفية خلال تدشينه مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية أن المشاريع التي من شأنها الإضرار بالمصالح الأردنيَّة - الفلسطينيَّة المشتركة لن تجد لها شريكاً فلسطينيَّاً لا رسميَّاً ولا شعبيَّاً.

وثمِّن اشتية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنيَّة لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سُبُل الرَّاحة للتنقُّل.

الخصاونة: تسهيل عبور الفلسطينيين

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني، أن الحكومة ملتزمة بتسهيل عبور الأشقاء الفلسطينيين وانتقالهم عبر جسر الملك حسين إلى المملكة، ومنها إلى دول العالم.

وقال الخصاونة إن الأردن ملتزم التزاماً مطلقاً بدعم أشقَّائنا الفلسطينيين من أجل تحقيق حلِّ الدَّولتين وضمان الاستقرار والسَّلام العادل والشامل.

مشروع تحويل الكهرباء

واضاف الخصاونة، إن مشروع تحويل كهرباء الرَّامة تمَّ إنجازه في وقت قياسي وخلال عام واحد كجزء من الدَّعم المستمرّ والمتواصل للأشقَّاء الفلسطينيين في مختلف المجالات.

وشكر الخصاونة الكوادر التي عملت بجد وبسرعة على إنجاز هذا المشروع من الجانبين الأردني والفلسطيني.

وأوضح أن الأردن يعمل على تعزيز التَّبادل التِّجاري مع الأشقَّاء الفلسطينيين، وتعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى فلسطين.

موقف أردني ثابت

وأكد الخصاونة على الموقف الثابت والراسخ، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثَّاني، ببذل كلِّ جهد، وتقديم الدَّعم لإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، في إطار المرجعيَّات الدوليَّة وحلِّ الدَّولتين.

وجدد رفض المساس بالوضع التَّاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، مؤكدا الالتزام بالذّود عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني بكلِّ اقتدار.