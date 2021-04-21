الأردن ينفي مزاعم حصوله على مساعدات طبية من الاحتلال

نفى الأردن، الثلاثاء، مزاعم حصوله على مساعدات طبية متعلقة بفيروس "كورونا" من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المملكة "لديها ما يكفيها من فحوصات كشف كورونا، وأمّنت ما تحتاجه من أجهزة تنفس صناعي".

وتابعت: "نصدر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعنا، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية أن الأردن استلمها من إسرائيل".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية زعمت أن الاحتلال قرر نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية المتعلقة بكورونا إلى الأردن، الذي يعد من أكثر دول المنطقة تأثرا بالفيروس.

وزعمت الصحيفة أن إرسال المساعدات جاء بعد طلب أردني رسمي قدّم إلى تل أبيب.

وسجّل الأردن منذ بدء الجائحة 692 ألف إصابة بفيروس "كورونا"، نتج عنها 8372 حالة وفاة.