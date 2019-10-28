الأردن ينفي وقوع حريق في المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى

نفت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الاردن وقوع حريق بالمتحف الاسلامي في المسجد الاقصى المبارك اليوم الاثنين.



وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حسام الحياري إن وسائل اعلام فلسطينية تداولت انباء عن وقوع حريق في المتحف، مؤكدا أن لا صحة لذلك اطلاقا.



وحصلت عمون على صور من داخل المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى المبارك تظهر سير العمل بشكل طبيعي.



وبين الحياري أن مديرية الدفاع المدني الأردني دربت موظفي أقسام الإطفاء في المسجد الأقصى المبارك في القدس، على التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.



وجاء البرنامج التدريبي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير أعلى درجة من السلامة داخل المسجد الأقصى المبارك.