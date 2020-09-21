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الأردن.. “العمل الإسلامي” يقرر خوض الانتخابات النيابية

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2020 - 01:19
مؤتمر صحافي لجبهة العمل الاسلامي بالعاصمة عمان
مؤتمر صحافي لجبهة العمل الاسلامي بالعاصمة عمان

 قرر حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني، الإثنين، خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك وفق بيان تلاه نائب الأمين العام للحزب وائل السقا‎، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة عمان.
ويأتي قرار الحزب غداة توقيف السلطات الأردنية، الأحد، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في الحزب، بادي الرفايعة، بتهمتي “إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.
وتحت اسم التحالف الوطني للإصلاح، شارك الحزب بالانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016، بعد مقاطعتها لدورتين أجريتا عامي 2010 و2013، وحاز على 14 مقعدا (من أصل 130).

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