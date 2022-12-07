الأردن.. 10 دنانير مكافأة لعامل عثر على 20 الف دينار في النفايات !

تلقى عامل جمع نفايات في الاردن مكافأة قدرها 10 دنانير (14 دولارا) من مالك مول تجاري في العاصمة عمان، وذلك بعدما اعاد اليه 20 الف دينار (28 الف دولار) كان عثر عليها في القمامة.

وروى المسؤول في أمانة (بلدية) عمان إبراهيم الساخن خلال مقابلة مع اذاعة "هوا عمان" المحلية الاربعاء، قصة العثور على هذا المبلغ والمكافأة الصادمة التي تلقاها عامل الوطن (نسمية تطلق على عمال جمع النفايات في الاردن تكريما لهم).

واورد موقع "نبأ الاردن" عن الساخن الذي يشغل رئيسا لشعبة النظافة في مديرية منطقة القويسمة التابعة للأمانة قوله في المقابلة انه تلقى اتصالا من صاحب المول يخبره ان عاملة نظافة لديه القت المبلغ بالخطأ في النفايات، ويطلب مساعدته في العثور على المال.

واوضح ان صاحب المول ابلغه له ان المبلغ كان موضوعا في كيس أسود، وان عاملة النظافة ظنته قمامة، فألقته في حاوية القمامة، قبل ان تأتي سيارة الجمع التابعة للأمانة، وتقوم بافراغ الحاوية وتمضي في طريقها الى مكب النفايات.

المبلغ كان موضوعا في كيس أسود ظنته عاملة النظافة قمامة فقامت بالفائه في حاوية النفايات.

وتابع الساخن انه سارع عندها الى الاتصال بسائق سيارة الجمع التي نقلت نفايات المول، وطلب منه عدم افراغ حمولته في المكب، حيث ان من شأن ذلك جعل العثور على المبلغ أمرا صعبا جدا، وربما "شبه مستحيل" على حد تعبيره.

بعد ذلك، جرى تفريغ حمولة سيارة الجمع البالغة نحو تسعة أطنان في ساحة مفتوحة بمنطقة القويسمة (شرق العاصمة عمان)، بحسب الساخن الذي لفت الى ان عملية التفريغ تمت على مراحل تسهيلا لعملية البحث.

وقال المسؤول في الامانة ان ثلاثة عمال وطن تولوا عملية التنقيب المضنية بحضور الشرطة وصاحب المول.

واضاف انه بعد نحو عشرين دقيقة من البحث، عثر احد العمال على الكيس الذي وضع فيه المبلغ، والذي تمت اعادته الى صاحبه بعد قيام رجال الشرطة بتصويره لتوثيق العملية.

وما كان من صاحب المول بعدما استرد ماله الا ان وضع عشرة دنانير في يد عامل الوطن مكافأة له على العثور على المبلغ، بحسب الساخن الذي لم يوضح ردة فعل العامل المسكين.