الأردن.. 11 حزبا جديدا قيد الترخيص

أنجز 11 حزبا أردنيا أوراقه الرسمية، بهدف الحصول على الموافقة الرسمية للمباشرة في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في الأردن اليوم 49 حزبا، حيث يعد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذي تأسس عام 1992، أقدم الأحزاب الأردنية ، بينما تم حل حزبين منذ عام 2008 بقرار من محكمة استئناف عمان نتيجة وجود مخالفات مالية وإدارية وهما: دعاء الأردني والرفاه، كما طال الحل 25 حزبا آخر نتيجة عدم تصويب أوضاعها.

وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، قال بوقت سابق إن الجهود منصبة للتوصل إلى قانوني أحزاب وانتخاب مرتبطين ببعضها وصولا لبرلمان حزبي وحياة حزبية تمثل الأردنيين، مشددا على أن قانون الأحزاب الجديد لن يكون إلا مشجعا للعمل الحزبي في البلاد.

مواقع أردنية