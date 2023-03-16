الأسد: لا نمانع زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا

البوابة - يرى الرئيس السوري بشار الأسد، أن توسيع الوجود الروسي في سوريا شيء جيد، مؤكدا أن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية قد تكون ضرورية في المستقبل.

وقال الأسد: "عندما نتحدث عن الوجود الروسي في سوريا، فإننا نربط ذلك بالتوازن الدولي، وتوازن القوى في العالم.

وأضاف الرئيس السوري: "إن الوجود العسكري الروسي في أي دولة لا يبنى على شيء مؤقت، ومن هنا فإن النظرة للقواعد العسكرية الروسية فوق الأراضي السورية، لا يجب أن يرتبط بموضوع مكافحة الإرهاب.. مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقتا".

وتابع: "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".

ويرى الأسد، أنه لا يمكن للدول العظمى، في هذه الأيام، أن تحمي نفسها، أو أن تلعب تلعب دورها من داخل حدودها، مشيرا إلى أنه لابد لتلك الدول أن تلعب الدور من خارج الحدود، وذلك عبر حلفاء موجودين في العالم، أو من خلال قواعد عسكرية.

ووصل الأسد برفقة وفد سوري كبير، إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السوري في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء.

وكان في استقبال الأسد والوفد المرافق له، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.