الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في مدينة طرطوس (صور)

الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في مدينة طرطوس

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صباح الجمعة صلاة عيد الفطر في مدينة طرطوس الساحلية في غرب البلاد، وفق صور نشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت الرئاسة في تعليق مقتضب "الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع السيدة خديجة في مدينة طرطوس".

ونشرت الرئاسة مجموعة من الصور للأسد وهو يحضر صلاة العيد داخل الجامع والى جانبه مفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسونة ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

وظهر الأسد في صور أخرى وهو محاط بعشرات المصلين الذين تجمعوا لالقاء التحية عليه وتهنئته بالعيد، وضاقت بهم قاعة المسجد.

وتقع مدينة طرطوس التي تضم قاعدة بحرية روسية على الساحل السوري غرباً. وتتحدر عائلة الأسد من محافظة اللاذقية المجاورة.

وبقيت المناطق الساحلية التي تعد المعقل الأبرز للطائفة العلوية، بمنأى عن النزاع المدمر الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 وتسبب بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال سنوات النزاع، شكل عيد الفطر احدى المناسبات القليلة التي ظهر فيها الأسد بشكل علني خارج مدينة دمشق.

وأدى الأسد صلاة العيد العام الماضي في مدينة حماة (وسط)، بعدما كان توجه الى مدينة حمص في العام 2016.

واستعادت القوات الحكومية خلال العامين الأخيرين بفضل الدعم الروسي السيطرة على جبهات عدة في البلاد على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. وباتت تسيطر على ستين في المئة من مساحة البلاد.