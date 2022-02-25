الأسد يؤكد لبوتين دعم سوريا للهجوم الروسي في أوكرانيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي الجمعة، دعم دمشق للهجوم الذي تشنه موسكو في اوكرانيا.

واعتبر الاسد خلال الاتصال إن "روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"

وقال "أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي"، وفق تعبيره.

واكد الاسد لبوتين ان سوريا "تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعته بصوابية موقفها ولأن مواجهة توسع الناتو هي حق لروسيا".

واعتبر "أن العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سورية هو تطرف وفي أوكرانيا هو نازية".

وفي 22 فبراير/ شباط الجاري نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله، إن "سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (شرقي أوكرانيا) وستتعاون معهما".

واعتبر المقداد، خلال منتدى في موسكو (حليفة نظام الأسد)، أن "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية".

وفي عام 2015 تدخلت روسيا إلى جانب النظام في سوريا وذلك بعد أن بدت عليه علامات الانهيار أمام تقدم المعارضة المسلحة.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام أقدم على قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.