الأسد يتجول في حي مكتظ بدمشق.. ومراقبون: "تثبيت لشرعيته" (فيديو وصور)

اعتبر مراقبون أن جولة الرئيس السوري بشار الأسد برفقة عائلته، مساء أمس السبت، في حي الميدان بقلب العاصمة دمشق، تأتي للتأكيد على حالة الأمان التي تعيشها المدينة.

ويرى المراقبون أن الجولة التي أتت بعد مراسم أداء الأسد لليمين الدستورية لولاية جديدة، تمتد ل 7 سنوات مقبلة، تأتي في سياق تثبيت شرعيته كرئيس لجميع السوريين، وترجمة لشعبيته الجماهيرية.

ويقول متابعون للشأن السوري أن تواجد الأسد مع عقيلته أسماء وأولادهما في ساحة الميدان المكتظة بالمواطنين، هي رسالة للمشككين بصعوبة الأوضاع الأمنية في دمشق، وفيها رسائل لخصوم وأعداء الأسد بأنه غير منعزل عن شعبه.

وفاز الأسد، في 27 أيار/مايو الماضي، بالانتخابات الرئاسية السورية بنسبة 95.1%، حسبما أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

ووثقّت صور لحظة وصول الرئيس السوري وعائلته إلى حي الميدان، كما نشرت المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية بثينة شعبان مقطع فيديو وعلقت قائلة: "السيد الرئيس بشار الأسد في حي الميدان الدمشقي بين شعبه وأهله ومحبيه".

ووصل الأسد بسيارة سورية الصنع إلى ساحة الميدان المكتظة بالناس حيث تناول ساندويشات "شاورما"، في فترة التحضير لعيد الأضحى المبارك، وسط تهافت الناس لملاقاته ومصافحته.

وأدى الرئيس السوري مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة، أمس السبت، أمام أعضاء مجلس الشعب، حيث دعا المواطنين المغرر بهم للعودة إلى الوطن "الملجأ والحاضن"، واصفاً الشعب السوري بالـ"كبير بقلبه ومسامح".

بعد حرب كونية استمرت لاكثر من 10 سنوات وحصار دولي على الجميلة #سوريا الرئيس بشار الأسد وعائلته أمس في حي الميدان بدمشق يتناولون الشاورما وسط حشود من المواطنين بعد أداء القسم الدستوري ليصبح رئيساً رسمياً للبلاد لولاية رابعة ولمدة 7 سنوات pic.twitter.com/LmUdvagXzz — wafaa baydoun وفاء بيضون (@wafaa_baydoun23) July 18, 2021

وأكد الأسد أن المرحلة المقبلة "ستشهد تحديثاً للقوانين، ومكافحة للفساد، وكشفاً للفاسدين، ولا تساهل في ذلك"، كاشفاً أن أن العمل جارٍ لبناء نحو 3000 مصنع جديد، وزيادة الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات.