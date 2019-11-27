الأسد يجيب على سؤال يضحكه دائما

كشف الرئيس السوري بشار الأسد أن هناك سؤالا طرح عليه في العديد من المرات، وكان جوابه دائما الضحك عند سماعه.

وفي حديثه مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، الذي نشرت منه مقتطفات اليوم الأربعاء، وجهت المجلة سؤالا للرئيس السوري حول ما إذا كان أعطى معلومات للأمريكيين ساهمت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي والقضاء عليه، وقالت المجلة إنها تطرح هذا السؤال لأن ترامب ذكر سوريا من بين البلدان التي شكرها بعد مقتل البغدادي.

ورد الأسد على سؤال المجلة قائلا: "هذا السؤال يضحكني كلما سمعته. الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان أبو بكر البغدادي قد قتل فعلا، وإذا ما كانت هذه الكوميديا التي يقدمها الأمريكيون قد وقعت حقا".

وأضاف الأسد ردا على سؤال "ما الذي دفع ترامب إلى شكركم إذن؟" قائلا: "إنها إحدى نكته...".

وفي جوابه عن سؤال حول توجه سوريا نحو "انتصار على الأنقاض" بفضل مساعدة روسيا وإيران، أكد الأسد أن بلاده "ليست قوة عظمى، ولكنها تواجه البلدان الأكثر قوة وغنى في العالم"، مضيفا أنه "بالتأكيد، دعم أصدقائنا ساهم في التقليل من الخسائر وساعدنا في استرجاع أراض".

وختم الرئيس السوري جوابه بالقول، إن التساؤل حول إمكانية تقسيم سوريا وتعرضها لهزيمة كاملة في حالة عدم تلقيها دعم بلدان صديقة يبقى سؤالا افتراضيا "فأحيانا من الصعب التنبؤ بنتيجة مباراة تنس بها لاعبان فقط، فما بالك بمباراة بها عشرات اللاعبين ومئات آلاف المقاتلين".