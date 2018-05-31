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الأسد يرد شتيمة ترامب ويثير احتمال الصدام مع القوات الأميركية في سوريا

الأسد يرد شتيمة ترامب ويثير احتمال الصدام مع القوات الأميركية في سوريا
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