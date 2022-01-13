الأسد يعزي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر الحاج

قالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان سفير دمشق لدى بيروت علي عبدالكريم نقل تعازي الرئيس بشار الأسد الى عائلة الاعلامية اللبنانية سمر الحاج ، المعروفة بمواقفها الداعمة للحكومة السورية، والتي توفيت الخميس بعد صراع مع المرض.

وتوفيت الإعلامية سمر الحاج صباح الخميس، إثر معاناة مع المرض وشيعت إلى مثواها الأخير بحضور شعبي حاشد وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.

هذه اللقطة للفقيدة #سمر_الحاج في مجمّع سيّد الشهداء عند المشاركة في إعداد وجبات الطعام لشباب المقاومة بالجرود ضد التكفيريين



الله يرحمك🌹 pic.twitter.com/vElvMhKaQa — مو سى مو سى (@MoussaYellow) January 13, 2022

وبحسب الوكالة فقد "شكر زوج الإعلامية الراحلة اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني وأهل الفقيدة الرئيس الأسد على لفتته الكريمة متمنين له دوام الصحة والعافية ولسورية النصر المؤزر في الحرب الإرهابية التي تشن عليها".

وسمر الحاج من مواليد عام 1959 وهي من بلدة رأس نحاش في الكورة، وقد ووريت الثرى في مدافن بلدة برجا في إقليم الخروب مسقط رأس زوجها.

سمر الحاج كانت من أشد الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد

وكانت وجهاً معروفاً لمعظم اللبنانيين حين حملت لواء الدفاع عن قضية الضباط الأربعة الذين اتهموا بإغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري (1944-2005)، من بينهم زوجها اللواء علي الحاج.

وفي تلك المعركة، كرّست سمر خلفيتها الاعلامية للوقوف إلى جانب قضية الضباط الأربعة، وجذبت إنتباه وسائل الإعلام بحنكتها التي كسبتها بعد سنوات من العمل في المجال.

أيضاً كانت سمر الحاج من المنظمين لرحلة سفينة "مريم" اللبنانية إلى غزة بهدف كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.

وفور انتشار الخبر راحت المواقع الالكترونية تتذكر لحظات ومواقف أطلقتها الحاج التي عرفت شهرة واسعة بجرأة مواقفها الثابتة.

وانتشرت صورها على الصفحات الافتراضية، ورافقتها التعليقات الحزينة التي اعتبرت أنه برحيل سمر، فقدت الساحة الاعلامية والسياسية صوتاً عالياً بوجه الظلم.