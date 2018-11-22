الأسد يعزّي بوزير الدفاع السوري الأسبق

عائلة وزير الدفاع الأسبق محمد مصطفى صوفي

نقل محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد التعازي لعائلة وزير الدفاع الأسبق محمد مصطفى صوفي، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.

وقال السالم: "أنقل لكم وبتكليف كريم من الرئيس الأسد تعازيه الصادقة برحيل فقيدنا وزير الدفاع الأسبق بما يمثله من خط قويم لمبادئ الدولة والحزب ورفيق النضال السياسي والعسكري للقائد المؤسس حافظ الأسد ونودع رجلا خدم الله والوطن بشرف وإخلاص... وكرس الاحترام والنبل في شخصه وفي عمله وتعامله مع مرؤوسيه ورؤسائه".

والفقيد من مواليد اللاذقية لعام 1927، شارك في حرب فلسطين عام 1948 وانتدب للخدمة في الإقليم الجنوبي في عهد الوحدة بين سورية ومصر، وعيّن وزيرا للدفاع في مارس 1963 وتمت ترقيته إلى رتبة فريق.