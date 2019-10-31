الأسد يكشف دور سوريا في مقتل البغدادي

يكشف الرئيس السوري بشار الأسد عن دور سوريا في مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في حوار أجراه مع وسائل إعلام رسمية سيبث مساء اليوم الخميس، وفق ما ذكرته صفحة الرئاسة السورية.

وبحسب الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الأسد سيتطرق في حواره إلى الدور الذي لعبته سوريا في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش"، وإلى المشكلة مع الأكراد، وموقف دمشق من الاتفاق الروسي التركي، وكيفية التعامل مع الذين كانوا لسنوات خارج كنف الدولة السورية، كذلك حول اللقاءات مع تركيا إن حصلت في السابق أو المستقبل وعلى أي مستوى.

كما سيتطرق الأسد في لقائه التلفزيوني إلى معركة إدلب، ورسالته من زيارته لخطوط النار هناك، وأيضا حول إمكانية وجود إشراف أممي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وما إذا سيتغير الدستور السوري أم لا.

ولفتت صفحة الرئاسة إلى أن الرئيس بشار الأسد سيتطرق للوضع الداخلي ورأيه بأداء الحكومة فيما يخص الوضع المعيشي، وإجراءات الدولة تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وعن حملة مكافحة الفساد إن بدأت في سورية ودور الإعلام فيها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شكر أطرافا، بما في ذلك سوريا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في إدلب بشمال سوريا.