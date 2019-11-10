الأسد يكشف سبب احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن احتجاز السلطات البريطانية لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق في وقت سابق من العام الجاري، كان هدفه إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده.

وقال في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الناطقة بالإنجليزية إن بريطانيا مارست قرصنة باعتراضها الناقلة، بزعم أنها كانت تنقل وقود تدفئة للسوريين.

وأضاف أنهم أرادوا بذلك إلحاق الضرر بالسوريين، وقال: “كان هناك من يتوقع من السوريين أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا”.

وأفرجت بريطانيا في آب/أغسطس الماضي عن الناقلة بعدما كانت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية احتجزتها في تموز/يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، في مخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد.

وكانت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت هي الأخرى ناقلة بريطانية بزعم “تعطيلها نظام تحديد المواقع (جي.بي.إس) وإلقاء نفايات نفطية في مضيق هرمز”، وأفرجت عنها لاحقا. (د ب أ)