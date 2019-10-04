الأسد ينفذ إنقلاب جديد

في إنقلاب مفاجئ جديد تحت ذريعة مكافحة الفساد أمر رئيس النظام السوري بشار الأسد، بإجراء جديد ضد ابن خاله رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، تمثل في مصادرة أرقى المدارس الخاصة المملوكة للأخير في العاصمة دمشق.

ونقل موقع “جُرف نيوز” المحلي عن مصادر خاصة لم يسمها قولها: إن بشار الأسد، أصدر أمرًا بمصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة لمدارس الشويفات الدولية الخاصة في دمشق والتي تعود ملكيتها لمخلوف.

وأضافت المصادر أن الأرصدة المالية للمدارس الخاصة الأرقى في سورية، قد جمدت، مشيرةً إلى أنها ضمت هي الأخرى إلى قائمة ممتلكات مخلوف المصادرة الموضوعة تحت إدارة لجان خاصة تعمل تحت إشراف القصر الجمهوري.

وتعد المدارس مقصدًا لأبناء الأثرياء والمسؤولين الكبار في نظام الأسد، حيث تبلغ تكاليف الالتحاق بمراحلها التعليمية نحو 5 آلاف دولار أمريكي، كأقساط سنوية.

يذكر أن المدارس الخاصة تم افتتاحها قبل نحو 18 عامًا في سوريا كفرع رسمي لمدارس الشويفات الدولية العريقة والمنتشرة في عشرات البلدان العربية والغربية، وتقع في منطقة صحنايا جنوبي العاصة دمشق.

أبدى مسؤولون أمريكيون تخوفهم من “توغل تركي كبير” شرق الفرات، في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهو إجراء من شأنه أن يدفع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسحب القوات الأمريكية من المنطقة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم، الخميس 3 من تشرين الأول، عن مسؤولين أمريكيين قولهم هذا الأسبوع إنهم رأوا أدلة متزايدة على أن تركيا تستعد لإدخال قوات في شمال شرقي سوريا، وهي خطوة قد تعرض القوة الأمريكية المتبقية للخطر.

وقال مسؤول أمريكي لم تسمه الصحيفة، بحسب ترجمة عنب بلدي، “إنها عاصفة مثالية، إنها قبيحة حقًا (…) قد لا يكون هناك خيار سوى المغادرة”.

وتعمل أنقرة وواشنطن حاليًا في خطوات تنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، بعد الاتفاق على إنشائها، في 7 من آب الماضي، بين الرئيسين التركي والأمريكي، رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب.

وحتى الآن سيّر الجانبان ثلاث دوريات برية مشتركة على الحدود الشمالية لسوريا، إلى جانب ست طلعات جوية مشتركة بالمروحيات.

وفي أحدث التصريحات المتعلقة بالمنطقة الآمنة قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرقي سوريا تحقق النتائج المرجوة، معربًا عن استعداد الجيش التركي لشن عملية عسكرية.

وأكد جاويش أوغلو مجددًا تحذير تركيا من أنها مستعدة لشن هجوم، وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “خبر” التركية، “يتعين علينا اتخاذ خطوات لطرد المنظمات الإرهابية من على حدودنا وإعادة النازحين إلى هناك”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أخبر، يوم الثلاثاء الماضي، الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي بأن بلاده ليس لديها خيار سوى التحرك من جانب واحد لإنشاء منطقة آمنة في شمالي سوريا.

وقال أردوغان “لم نحقق أيًا من النتائج التي أردناها (…) لا يمكن لتركيا أن تخسر يومًا واحدًا بشأن هذه المسألة. لا يوجد خيار آخر سوى التصرف بمفردنا”.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أنه يمكن أن تختار تركيا إدخال عدد صغير من القوات، ما قد يؤدي إلى “رد فعل كردي صامت”.

لكن في حال نفذت تركيا عملية توغل واسعة النطاق باستخدام الأسلحة الثقيلة والقوات، فقد لا يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى سحب قواتها البالغ عددها أكثر من 1000 جندي من سوريا، لتفادي أي صراع محتمل مع أحد حلفاء الناتو، كما قال المسؤولون.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن لديهم مخاوف عميقة بشأن سحب القوات من المنطقة وترك حلفائهم الكرد المقربين إلى مصير غير مؤكد، “وهي خطوة من شأنها أن تبعث برسالة متشائمة بشأن الموثوقية الأمريكية لشركاء الولايات المتحدة الحاليين والمحتملين الآخرين في جميع أنحاء العالم”.

ولا تزال تفاصيل المنطقة الآمنة مجهولة حتى الآن، وسط انتقادات مباشرة وجهتها تركيا في الأيام الماضية لأمريكا، على خلفية مماطلة الأخيرة بالخطوات المتفق عليها لإنشائها.