الأسد يهدي عباس مصحفا كتب بماء الذهب (شاهد)

أهدى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الاثنين، مصحفا كتب بماء الذهب، فيما رد الأخير، بساعة مطرزة بالمسجد الأقصى.

وتسلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، هدية الأسد، قدمها نيابة عنه وزير الأوقاف في حكومة النظام، محمد عبد الستار، بحسب ما أعلنته الدائرة السياسية بالمنظمة.

فيما سلم السفير عبد الهادي، رسالة شكر من رئيس السلطة، لوزير الأوقاف السوري على كتاب التفسير الجامع للقرآن الكريم الذي أهداه لعباس مسبقا.

يشار إلى أنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، افتتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مقرا رسميا لها في دمشق بحضور ممثلين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

وقال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، خلال مشاركته في الافتتاح، إن عباس قد يزور سوريا ويلتقي الأسد في وقت قريب، وأنها "واردة في أي وقت"

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