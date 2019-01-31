مشادة في اتصال مثير بين معارضة سورية وقريب للأسد

نشرت المعارضة السورية ميسون بيرقدار، تسجلا صوتيا لمكالمة حادة جمعتها بأحد أقارب رئيس النظام بشار الأسد.

وبحسب ما نشرت بيرقدار، فإن وسيم بديع الأسد، وهو من أبناء عمومة بشار الأسد، يرى أن الأخير من "أطهر" الشخصيات في العالم، وأنه من حافظ على أمن الإمارات واستقراره.

ويأتي هذا التسجيل بعد أيام من ظهور وسيم الأسد، في فيديو، وهو يكيل الشتائم لجميع من انتقد شح المواد الأساسية

وزعم وسيم الأسد أن أزمة شح الغاز والكاز والبنزين سببها إحراق الولايات المتحدة باخرة كانت محملة بالغاز وفي طريقها إلى سوريا.

وكان ناشطون فسروا فيديو وسيم الأسد بأنه رسالة من بشار الأسد إلى جميع الفنانين الذين انتقدوا الأوضاع المعيشية".