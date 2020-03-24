الأسرى الفلسطينيون يطالبون الاحتلال بتعقيم السجون

طالب الأسرى الفلسطينيون طالبوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعقيم السجون وزيادة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واعاد الأسرى وجبات الطعام، من إفطار وغداء، احتجاجا على ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بتعقيم السجون وإعادة 140 صنف كان متاح شرائها داخل السجن.

وحملت الحكومة الفلسطينية السلطات الإٍسرائيلية مسئولية حماية حياة الأسرى في السجون، والبالغ عددها 24 سجن.

كما طالبت الحكومة من العمال الفلسطينيين التزام بيوتهم خوفاً من تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية