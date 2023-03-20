الأسلحة المصرية على مرأى من الجيش القطري

البوابه - قامت القوات المسلحة المصرية بعرض عتادها العسكري أمام الجيش القطري بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد العقيل النابت في مصر.

وعرض الجيش المصري أمام رئيس أركان حرب القوات المسلحة القطرية على هامش الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة، أسلحتها العسكرية فيما قام الوفد القطري بالإطلاع على الأنشطة التدريبية للقتال البحري واللياقة البدنية لجيش مصر.

كما اطلع الوفد القطري على مراحل بناء الفرقاطة طراز ميكو وإختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات جمال عبد الناصر والفرقاطة وبورسعيد ومبنى القوارب المطاطية في قيادة القوات البحرية.