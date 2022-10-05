الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد يصارع الموت

يصارع الاسير الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ناصر ابو حميد الموت بعد نقله من سجن الرملة إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية نظرا لخطورة وضعه الصحي حيث انه مصاب بسرطان الرئة منذ قرابة عام

ونقل موقع تلفزيون الغد الاماراتي عن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الاسير ناصر أبو حميد قد "يستشهد في أي وقت نظرا لخطورة وضعه الصحي" حيث اكدت عائلته انه لا يستطيع الكلام

وتدهورت حاله الاسير ناصر ابو حميد بشكل كبير ودخل في غيبوبة لأيام طويلة قبل أن يبدأ العلاج الكيميائي، الا ان جسده لم يعد يتقبل العلاج بسبب تاخر تقديمه له

وناصر أبو حميد هو أسير فلسطيني محكوم ب7 مؤبدات، و50 عاما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وله 5 أشقاء محكومون بالمؤبدات، ورفضت السلطات الاسرائيلية طلب والدته المسنة رؤيته لوداعه كونها تتوقع استشهاده.

وقد قضى 33 عاما في نضال مستمر، حيث اعتقل للمرة الأولى وعمره لم يتجاوز 11 عاما، وتبعتها 4 اعتقالات، وكان آخرها الاعتقال الأخير خلال الانتفاضة الثانية، ، وهو المعتقل منذ عام 2003 على خلفية مشاركته في عمليات مقاومة قتل خلالها 7 من المستوطنين

ورفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس صورته في الامم المتحدة مستشهدا بوضعه الذي يعكس الانتهاكات الاسرائيلية ضد الانسانية وحقوق الانسان