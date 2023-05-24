الأسير وليد دقة يواجه الموت.. المقاومة الفلسطينية تهدد "اسرائيل"

ردت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، المتعلقة بالأسير وليد دقة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يكون أسيره شهيداً.

وحذرت غرفة العمليات، السلطات الإسرائيلية من وفاة الأسير وليد دقة، بعد أن تم تشخيص حالته الصحية بالخطيرة جداً.

وكان الوزير المتطرف بن غفير، قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، قد وصف دقة بأنه مخادع، مشيرا إلى أنه يجب أن يموت في السجن.

من جانبها حملت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير دقة، الذي يعاني من سرطان النخاع الشوكي.

وطالبت الوزارة من الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة بمتابعة قضية الأسرى المرضى بشكل عام وقضية وليد دقة بشكل خاص، مناشدة الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لإنقاذ حياته.

وفي وقت سابق، أصدر مكتب إعلام الأسرى تحذيرًا بشأن مستقبل وليد دقة الذي قد يتشابه مع مصير الأسير خضر عدنان الذي توفي في سجون الإحتلال الاسرائيلي بسبب إضرابه عن الطعام.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإفراج الإسرائيلية اليوم الأربعاء إمكانية إطلاق سراح وليد دقة مبكرًا.

من هو الأسير وليد دقة ؟

الأسير وليد دقة، المعتقل منذ 25 مارس 1986 ، وهو من بلدة باقة الغربية في "إسرائيل"، ويُعد أحد الأسرى البارزين والأقدم في سجون الإحتلال.

أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا ضده بالسجن المؤبد، وتم تحديد فترة الحكم في وقت لاحق بمدة 37 عامًا، وفي عام 2018 تمت إضافة عامين ليصبح إجمالي فترة الحكم 39 عامًا.

الأسير وليد دقة يعاني من تشخيص سرطان النخاع الشوكي منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى تشمل مشاكل التنفس والتهاب في الرئة اليمنى

