الأطراف السودانية توقع الاتفاق النهائي للسلام في جوبا

وقعت الأطراف السودانية، السبت، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، على الاتفاق النهائي للسلام.

ووقع عن وفد الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن “حركة العدل والمساواة” جبريل إبراهيم، وعن “الحركة الشعبية/شمال” مالك عقار.

كما وقع عن “الجبهة الشعبية المتحدة/مسار شرق السودان” خالد إدريس، وعن “مؤتمر البجا المعارض/مسار شرق السودان” أسامة سعيد، وعن “مسار شمال السودان” رئيس “حركة كوش” محمد داؤد و”ممثل كيان الشمال” محمد سر الختم، وعن “مسار وسط السودان” التوم هجو.

وقال رئيس وساطة دولة جنوب السودان، توت قلواك، في بدء مراسم التوقيع: “نحن سعداء جدا.. مبروك للشعب السوداني أولا، والحمد لله وبتوفيق ربنا، تحقق السلام (السوداني) في جوبا”.

وحضر مراسم التوقيع رئيسا مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة لرؤساء دول جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وجيبوتي إسماعيل قيلي، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي. (الأناضول)