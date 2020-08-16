الأطلسي ينفي حشد قواته على حدود روسيا البيضاء وبوتين يعرض مساعدتها عسكريا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ لوكاشينكو بأن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة طبقا لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر.

نفى حلف شمال الأطلسي مزاعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو يوم الأحد بأن الحلف يقوم بحشد عسكري قرب حدود بلاده الغربية، لكنه قال إنه يراقب الوضع هناك عن كثب.

وذكر لوكاشينكو في وقت سابق الأحد أن دبابات وطائرات حلف الأطلسي انتشرت على بعد 15 دقيقة من حدود روسيا البيضاء.

وقالت متحدثة باسم الحلف في بيان ”لا يوجد حشد لحلف شمال الأطلسي في المنطقة. لا يمثل الوجود متعدد الجنسيات للحلف في الجزء الشرقي من أراضيه تهديدا لأي دولة. إنه دفاعي تماما ومتناسب ويهدف لمنع الصراع وحفاظ السلام“.

وحثت المتحدثة روسيا البيضاء على احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي.

يأتي ذلك بينما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن جيش روسيا البيضاء يعتزم إجراء مناورات عسكرية خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس آب بالقرب من المحطة النووية في البلاد وفي منطقة جرودنو المتاخمة لبولندا وليتوانيا.

وقالت أيضا إن الجيش سيتدرب على تعزيز الحدود الغربية للجمهورية السوفيتية السابقة في إطار هذه المناورات.

بوتين يعرض المساعدة

وقالت روسيا يوم الأحد إنها أبلغت رئيس روسيا البيضاء باستعدادها لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر فيما تجمع متظاهرون استعدادا لما يُتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات على انتخاب لوكاشينكو لفترة رئاسية جديدة.

وقُتل محتجان على الأقل واعتُقل الآلاف منذ انتخابات يوم الأحد الماضي التي يقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، إنها زوُرت لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي.

وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات مشيرا إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلا عن 80 في المئة من الأصوات.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ لوكاشينكو بأن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة طبقا لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر.

وأضاف في بيان أن روسيا البيضاء تتعرض لضغوط خارجية. ولم يذكر البيان من أين تأتي تلك الضغوط.

ويتعرض لوكاشينكو لضغوط من الاتحاد الأوروبي لاتخاذه إجراءات عنيفة ضد المعارضين وقال إن دبابات وطائرات حلف شمال الأطلسي منتشرة على مقربة من حدود روسيا البيضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق للحلف.

وقال لوكاشينكو ”قوات حلف شمال الأطلسي على أبوابنا. وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا تأمرنا بإجراء انتخابات جديدة“.

وأضاف في خطاب لمؤيديه ”لم أخنكم يوما ولن أفعل ذلك“.

ويزعم لوكاشينكو البالغ من العمر 65 عاما وجود مؤامرة مدعومة من الخارج للإطاحة به.

وتراقب روسيا، التي يشوب الاضطراب علاقتها مع لوكاشينكو، الأمور عن كثب حيث تستضيف روسيا البيضاء خطوط أنابيب تنقل صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب وتنظر إليها موسكو أيضا على أنها منطقة عازلة ضد حلف شمال الأطلسي.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء ردا على حملة القمع العنيفة.

ولا يظهر المحتجون أي إشارة على التراجع.

ودعت سفياتلانا تيخانوسكايا، منافسة لوكاشينكو المعارضة في الانتخابات المتنازع عليها، إلى ”مسيرة الحرية“ الضخمة عبر وسط مينسك عاصمة روسيا البيضاء، ابتداء من الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبلغ المسيرة ذروتها في ساحة الاستقلال خارج مقر الحكومة الرئيسي، شأنها شأن مسيرة مؤيدة للوكاشينكو.

وتقول قنوات إعلامية معارضة إن لوكاشينكو، الذي عمل مديرا لمزرعة جماعية تعود إلى الحقبة السوفيتية، يخطط لنقل المواطنين من أجزاء أخرى من البلاد وإنهم سيحضرون رغما عنهم. ولم يتسن لرويترز تأكيد ذلك بشكل مستقل.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الحافلات على متنها مؤيدو لوكاشينكو متجهين نحو مينسك من مناطق مختلفة.

* ”روسيا حذرة“

وفي خطوة غير معتادة، أعلن سفير روسيا البيضاء لدى سلوفاكيا إيجور ليشتشينيا تضامنه مع المتظاهرين في تسجيل مصور غير مؤرخ نشرته صحيفة ناشا نيفا يوم السبت. كما خرج موظفون حكوميون آخرون، بمن فيهم ضباط في الشرطة وموظفون من التلفزيون الحكومي، لدعم الاحتجاجات.

وشهد بعض من أكبر المصانع التي تديرها الدولة في البلاد، وهي العمود الفقري لنموذج لوكاشينكو الاقتصادي على النسق السوفيتي، احتجاجات وإضرابات الأسبوع الماضي.

ودعت المرشحة الرئاسية المعارضة تيخانوسكايا، التي فرت إلى ليتوانيا المجاورة يوم الثلاثاء، إلى إعادة إحصاء الأصوات.

كما أعلنت حملتها الانتخابية أنها بدأت في تشكيل مجلس وطني لتسهيل نقل السلطة.

وتحدث لوكاشينكو وبوتين هاتفيا مرتين مطلع هذا الأسبوع.

وشاب التوتر العلاقات بين الحليفين التقليديين قبل الانتخابات، إذ خفضت روسيا الإعانات التي تدعم حكومة لوكاشينكو.

ووقعت الجارتان اتفاقية عام 1999 كان من المفترض أن تنشئ دولة موحدة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا المشروع مطلقا. ورفض لوكاشينكو في الآونة الأخيرة دعوات من موسكو لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية معتبرا ذلك اعتداء على سيادة بلاده.

