الأكبر في العالم.. منطاد اسرائيلي يراقب عمق سوريا ولبنان والأردن

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن استعانة الجيش الإسرائيلي بمنطاد في منطقة الجليل للكشف عن دخول أي طائرة عبر الحدود.

ويعتبر هذا المنطاد "الأكبر في العالم" ويمتاز بارتفاعه الذي يبلغ 117 مترًا، وهو مزود بكاميرات وأجهزة كمبيوتر ورادارات خاصة.

وتم نصب المنطاد على مثلث الحدود الأردنية السورية، حيث يقوم بمراقبة الأراضي الحدودية لكلا البلدين، كما أنه يمتلك القدرة على اكتشاف الصواريخ ذات المدى البعيد والطائرات المسيرة التي تنطلق من العراق وإيران وسوريا والأردن ولبنان.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن المنطاد يقوم بمراقبة الطائرات في مطار دمشق السوري والمناطق العميقة في لبنان.

ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الحرب القادمة قد تكون متعددة الجبهات، مع هجمات منسقة تشمل آلاف الطائرات وصواريخ الكروز.

وتبين الصحيفة أن عملية نقل وإطلاق البالونات لم تكن بسيطة، بل إنها كانت تعتبر واحدة من أكثر العمليات اللوجستية تعقيداً التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

وتوضح الصحيفة أن طواقم أمريكية وصلت إلى إسرائيل لتجميع البالونات، وهذه البالونات تقوم بمراقبة ورصد المناطق البعيدة في الشرق الأقصى على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات داخل أراضي الأعداء.

ووفقًا للصحيفة، فإنه يتم تعديل زاوية التحديق للبالونات لزيادة مدى الرصد، مما يسمح بالوصول إلى ارتفاعات عالية وبالتالي يمكن مراقبة مسافات أطول.

كما تشير الصحيفة إلى أن البالون الجديد يشبه بالونًا آخر يستخدم لحماية مفاعل ديمونة.

المصدر: يديعوت أحرنوت

