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ترامب يحذر تركيا من كارثة اقتصادية إذا شنت هجوما ضد الأكراد

ترامب يحذر تركيا من كارثة اقتصادية إذا شنت هجوما ضد الأكراد
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