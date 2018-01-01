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الألعاب النارية في بغداد تتسبب ببتر أيادي أطفال وفقدان البعض البصر

الألعاب النارية في بغداد تتسبب ببتر أيادي أطفال وفقدان البعض البصر
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