المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

الألغام والأنفاق تعيق تقدم قوات سوريا الديموقراطية في المربع الأخير لداعش

الألغام والأنفاق تعيق تقدم قوات سوريا الديموقراطية في المربع الأخير لداعش
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 