محمود عبدالعزيز

قال والدا شابين ألمانيين، اختفيا في مصر قبل أسابيع، إن ولديهما محتجزان لدى السلطات المصرية.

وأوضح محمد الصباغ والد عيسى، البالغ من العمر 18 عاما، أن الخارجية الألمانية أبلغته أن السلطات المصرية تحتجز نجله، في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف الصباغ، لبي بي سي، أنه ربما يكون هناك تشابه في الأسماء، بين نجله وبين أحد المتهمين بالإرهاب، هو ما تسبب في احتجاز السلطات المصرية لابنه.

وقال عمرو عبد العزيز، والد محمود البالغ من العمر 23 عاما، والذي يحمل الجنسية الألمانية أيضا، إن السفارة الألمانية في القاهرة أبلغته أن ابنه محتجز أيضا، لدى السلطات المصرية.

وأضاف الرجل، لبي بي سي، أن ابنه سيرحّل إلى ألمانيا، بعد إتمام إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية، لكنه نفى علمه بالاتهامات الموجهة لابنه.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت اختفاء الشابين الألمانيين من أصول مصرية، أثناء زيارتهما لمصر مؤخرا.

وأوضحت الخارجية أن عيسى الصباغ اختفى، أثناء قدومه إلى مصر عن طريق مطار الأقصر الدولي، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما اختفى محمود عبد العزيز، أثناء قدومه إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال عبد العزيز، والد محمود، إنه يتواصل مع السفارة الألمانية في القاهرة، لإنهاء إجراءات تنازل نجله عن الجنسية المصرية، كشرط لإطلاق سراحه، نافيا علمه بأسباب طلب السلطات المصرية ذلك، موضحا أنه لم يُسمح لأي ممثلين للسفارة الألمانية في القاهرة برؤية ابنه.

وأعرب محمد الصباغ، والد عيسى، عن سعادته لاعتراف السلطات المصرية باحتجاز ابنه، بعد أن راودته شكوك في أن يكون على قيد الحياة بعد اختفائه.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، أنها تتعامل مع قضية المواطنين الألمانيين المختفيين في مصر بـ"جدية كاملة"، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية لبي بي سي، في تصريحات سابقة، أن السفارة على تواصل مع السلطات المصرية، للوقوف على حقيقة ما حدث للشابين، وأنها تتابع عن كثب تطورات الحادثتين.

وزادت التكهنات بشأن اختفاء الشابين الألمانيين مؤخرًا، خاصة بعد حادثة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي اختفى بالقاهرة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، وعُثر على جثمانه في فبراير/ شباط من عام 2016.

وتطالب السلطات الإيطالية بالتحقيق مع قائمة، تضم عددا من ضباط الشرطة المصريين، تشتبه بهم، في قضية اختفاء ريجيني ومقتله.(بي بي سي)