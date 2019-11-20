الأمم المتحدة: أكثر من نصف قتلى الحرب باليمن أطفال ونساء

أكدت الأمم المتحدة الأربعاء، أن أكثر من نصف قتلى الحرب في اليمن، هم من الأطفال والنساء.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة بموقع "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، إن "أكثر من 50 بالمئة من اليمنيين الذين قضوا جراء الصراع، من النساء والأطفال".



وجدد دعوته لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.



ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة. (الأناضول)