الأمم المتحدة: الرياض تقوض الجهود في تحقيق خاشقجي

مسؤولين سعوديين "قوضوا بشدة" وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة

قالت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، أنييس كالامار، إنها لم تتلق تعاونا من السعودية فيما يخص قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول.

وقالت كالامار: "لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم طلباتي"، لافتة إلى أن "المخابرات المركزية الأمريكية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن بشأن قتل خاشقجي".

وقالت كالامار إن مسؤولين سعوديين "قوضوا بشدة" وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة. ووصفت استمرار التقاعس عن كشف مكان رفات خاشقجي بأنه "انعدام ضمير".